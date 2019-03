Bauhof stellt am Bahnhof weitere Fahrradbügel auf

Uetze Uetze - Bauhof stellt am Bahnhof weitere Fahrradbügel auf Die Abstellplätze für Fahrräder reichen am Bahnhof in Dedenhausen hinten und vorne nicht. Jetzt soll der Bauhof der Gemeinde Uetze weitere Fahrradbügel installieren.

Auf der Nordseite des Bahnhofs in Dedenhausen reichen auch im Winter die Fahrradbügel nicht aus. Deshalb schließen einige Pendler ihre Räder außen an den Fahrradkäfig an. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller