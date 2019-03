Uetze

Während die Kicker vom SV Uetze 08 am Sonntag gegen den Heeßeler SV um Punkte kämpften, hat ein Dieb aus dem Umkleideraum der Sportanlage an der Hünenburgstraße eine größere Menge Bargeld gestohlen. Der Täter nutzte nach Aussage einer Polizeisprecherin vermutlich einen Originalschlüssel, um zwischen 15 und 16.15 Uhr in die Kabine zu gelangen. Dort durchsuchte er die persönlichen Gegenstände der Spieler und entwendete das Geld. Außerdem fand der Täter zwei Autoschlüssel, die er an sich nahm. Damit öffnete er die in der Nähe stehenden Wagen von zwei Spielern. „Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet“, sagte die Polizeisprecherin und fügte hinzu, dass der Dieb die Schlüssel in den Autos liegen ließ.

Kim Grundstedt, zweiter Vorsitzender des Sportvereins, sagte auf Nachfrage, dass der Vorstand erst am Sonntagabend von dem Vorfall gehört habe: „Wir waren mit einem Fanclub in München, deshalb fehlen uns wichtige Informationen“, sagt er und kündigt an, dass der Vorstand bei einer Sitzung am Donnerstag über das Thema sprechen werde. Dabei werde es vor allem um die Frage des Schlüssels gehen: „Bei uns haben die Trainer einen Schlüssel für die Räume, die gegnerische Mannschaft bekommt den für ihren Raum gegen einen Pfand“, sagt der Uetzer. Deshalb könne er sich nicht vorstellen, dass der Täter einen Originalschlüssel verwendet habe.

Von Antje Bismark