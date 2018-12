Dollbergen

Die Polizei sucht einen Autofahrer und dessen Beifahrerin, die offenbar am Sonnabend um 21.15 Uhr einen 38 Jahre alten Dollberger auf der Bahnhofstraße zusammengeschlagen haben. Der 38-Jährige musste sich noch in der Nacht in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Der Polizei schilderte er den Vorfall so: Als er die Bahnhofstraße überquerte, kam ein dunkler VW angerast und fuhr mit hoher Geschwindigkeit ganz dicht an ihm vorbei. Über diese Fahrweise regte sich der Dollberger laut auf. Der VW-Fahrer machte daraufhin eine Vollbremsung und setzte seinen Wagen zurück. Er und seine Beifahrerin stiegen aus. Es kam zu einem Wortwechsel. Der Autofahrer streckte plötzlich den Dollberger mit einem Schlag in den Bauch zu Boden. Dann traten der Schläger und seine Beifahrerin auf ihr Opfer ein. Anschließend fuhren sie mit dem Auto davon.

Zeugen dieser Straftat sollen sich in der Polizeistation Uetze, Telefon (05173) 6267, melden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller