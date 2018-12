Uetze

Zeugen sucht die Polizei jetzt für einen Einbruch am Masurenweg in Uetze: Dort haben Unbekannte zwischen Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, die Terrassentür und das Küchenfenster eines Einfamilienhaueses aufgehebelt. Sie drangen in das Gebäude ein und durchsuchten alle Räume, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob und was die Täter gestohlen haben. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark