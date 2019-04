Uetze

Schmuck, Bargeld und persönliche Dokumente hat ein Einbrecher gestohlen, der am Sonntag zwischen 10.40 und 14.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Dammstraße in Uetze eingedrungen ist. Der Täter gelangte durch eine offen stehende Tür in den rückwärtigen Bereich des Hauses, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Dort hebelte er eine Zimmertür zum Wohnbereich auf und schaffte sich so einen Zugang zu den Wohnräumen, die er durchsuchte. Mit dem Diebesgut entkam er unerkannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Antje Bismark