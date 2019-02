Uetze

Einbrecher haben aus einem Firmengebäude am Schafstallweg in Uetze Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe gestohlen. Nach den Erkenntnisse der Polizei haben ein oder mehrere Täter am Freitag in der Zeit von 16.30 bis 20.05 Uhr ein Fenster in dem Büro- und Lagerkomplex aufgehebelt. Sie kletterten ins Gebäude und stahlen Geld aus einem Schreibtisch. Anschließend verließen sie den Raum auf demselben Weg wieder. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen des Einbruchs. Die Beamten sind unter Telefon (05173) 6267 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer