Eltze

Ein Autofahrer aus Eltze hat bei der Polizei in Uetze einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr angezeigt. Unbekannte hatten an seinen Volvo, den er an der Schützenstraße geparkt hatte, die Radmuttern des linken vorderen Reifens gelockert. Wie der Mann angab, sei ihm am vergangenen Sonnabend bei Fahrten mit seinem Auto ein Klackern aufgefallen. Als er das Fahrzeug am Sonntagmorgen daraufhin genauer anschaute, entdeckte er die gelösten Schrauben. Der Täter muss sich irgendwann in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonnabendvormittag an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei ihr unter Telefon (05173) 6267 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer