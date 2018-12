Dollbergen

Auf dem kleinen Adventsmarkt rund um die alte Dorfkirche reihen sich die Stände mit handgefertigten Stricksachen, selbst gefertigten Grußkarten, attraktiver Weihnachtsdeko, allerliebsten Laubsägearbeiten, hausgeräucherter Forelle, Punsch, Waffeln und anderen Leckereien. „Bis auf Uwe Herbig aus Hämelerwald kommen alle Anbieter aus Dollbergen“, sagt Ralf Thomas vom siebenköpfigen Adventsteam, das den Markt jedes Jahr vorbereitet. „Wir achten auch darauf, dass das Angebot vielfältig ist und es keine Doppelungen gibt.“ Noch bis 18.30 Uhr an diesem Sonntag ist die kleine Budenstadt geöffnet.

Zwei Tage lang lädt der Dollberger Adventsmarkt mit seinen Ständen, der Kindereisenbahn, Livemusik und dem Besuch des Weihnachtsmann zum Bummeln und Klönen ein. Erstmals gibt es in diesem Jahr zudem ein Weihnachtspostamt. Dort können die Kinder ihren Wunschzettel oder auch einfach einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Tessa und Larissa sind konzentriert bei der Sache. Während sie malen, übernehmen ihre Eltern das Schreiben. Was sie sich zu Weihnachten wünscht, weiß die dreijährige Tessa genau: „Puppen und Legosteine“, antwortet sie. Larissas Wunsch ist ein Pferd, auf dem sie ihre Puppen reiten lassen kann. Die Idee mit dem Postamt hatte Ralf Nötzel, der jedes Jahr seinen Obst- und Gemüsestand beim Dollberger Weihnachtsmarkt aufbaut. „Ich nehme die Briefe mit nach Himmelpforten zum dortigen Weihnachtspostamt“, sagt er.

Neu ist auch eine eigens entworfene Stofftasche, die das Emblem des Dollberger Weihnachtsmarkts trägt. Sie wird für 2,50 Euro verkauft. „Es gibt sie nur auf dem Markt“, sagt Thomas. „Der Erlös soll dazu beitragen, dass das Adventsteam kostendeckend arbeiten kann.“ Zwar zahlten die Anbieter Standgebühren, doch reichten diese Einnahmen nicht, um alle Kosten für Strom, Wasser, Abwasser und Versicherung zu decken.

Uwe Herbig und seine Frau haben für den Dollberger Adventsmarkt eine sehr große Auswahl an herrlich anzuschauenden Laubsägearbeiten hergestellt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Auf ihrem Markt bieten die Dollberger nur Selbstgeherstelltes an. „Ich stricke das ganze Jahr über für den Markt“, erzählt beispielsweise Gabriele Hautau. Ihre Spezialität sind Socken in allen Größen und Farben. Gleich daneben gibt es handgefertigte Wachskerzen. Wenige Schritte weiter lockt ein Stand mit ausgefallenen Weihnachtsdekorationen. Hinter der Kirche sitzt Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch und verkauft zusammen mit anderen Frauen das Dollberger Kochbuch. Dollbergerinnen haben dafür Rezepte zur Verfügung gestellt und diese eigenhändig mit wunderschönen Motiven rund ums Essen illustriert.

Von Anette Wulf-Dettmer