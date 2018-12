Hänigsen

Die Ortsfeuerwehr ist am Donnerstag um 22.42 Uhr alarmiert worden, um in der Mittelstraße eine Wohnungstür zu öffnen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stellten sie fest, dass in einer Wohnung ein Rauchmelder piepste, aus der Tür, die die Tochter der Mieterin inzwischen geöffnet hatte, Qualm drang. Die Tochter war es auch, die die Feuerwehr alarmierte hatte. Ihrer Mutter konnte sich allerdings nicht zur Hilfe eilen. Denn die Rauchentwicklung war so stark war, dass die Wohnung laut Gemeindebrandmeister Tobias Jacob, der als erster vor Ort war, nicht ohne Atemschutz betreten werden konnte. Angesichts dieser Situation wurde weitere Kräfte der Feuerwehr Hänigsen zur Hilfe zu gerufen. Parallel holten Feuerwehrleute unter Atemschutz die Mieterin aus den verqualmten Räumen. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Untersuchung ergab laut Jacob, dass die Frau nicht ins Krankenhaus musste. Sie war rechtzeitig aus dem Qualm gerettet worden.

Auf der Suche nach der Brandursache entdeckten die Einsatzkräfte auf der Herdplatte verschmorte Reste von unbekanntem Material. Dieses entfernten sie und bliesen die Wohnung mit Hochdrucklüftern durch, um den Qualm zu vertreiben.

Von Anette Wulf-Dettmer