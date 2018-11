Uetze

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen auf der B 188 bei Uetze mit mehreren Pferden zusammengestoßen. Feuerwehrleute mussten die Frau am frühen Mittwochmorgen aus dem Fahrzeug befreien, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Frau sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Unklar war, wie die Pferde auf die Fahrbahn gelangten. Eines der Pferde sei bei dem Unfall gestorben. Die Bundesstraße ist zwischen dem Abzweig nach Krätze und Uetze in beide Richtungen gesperrt.

Von RND/lni