Uetze Uetze - Gymnasiasten machen sich F.I.T. für Europa Das Uetzer Gymnasium ist erneut für das europäische Bildungsprogramm Erasmus+ ausgewählt worden. Schüler aus Uetze arbeiten mit Partnerschulen in den Niederlanden, Lettland und Bulgarien zusammen.

Uetzer Gymnasiastinnen schminken sich gegenseitig für das Projekt "Are you F.I.T. for European Languages". Quelle: Privat