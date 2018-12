Dedenhausen

Ein Hund hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Hopfenfeld vier Kaninchen tot gebissen, die in einem Außengehege untergebracht waren. Das Areal war nach Polizeiangaben mit einem niedrigen Zaun umgeben, den der Hund übersprungen hatte. Ein elf Jahre alter Junge beobachtete den Hund, der frei herumlief und holte Hilfe. Nach Angaben des Elfjährigen reicht der Hund Menschen etwa bis zu den Knien, hat ein braunes Fell und trägt ein rotes Halsband.

Bisher hat die Polizei keine Anhaltspunkte, wer der Hundehalter ist. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf das Tier und seinen Halter geben können. Sie können sich unter Telefon (05173) 6267 in der Polizeistation Uetze melden.

