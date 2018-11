Uetze

An acht Tagen, an acht unterschiedlichen Orten können Uetzer im nächsten Monat den Lebendigen Adventskalender erleben. Große und kleine, alte und junge Menschen sind jeweils ab eingeladen, eine halbe Stunde aus dem Alltag auszusteigen und mit anderen die schöne Adventszeit zu genießen. Bei Kerzenschein singen sie gemeinsam, hören Geschichten und Gedichte. Außerdem gibt es Kekse und heißen Punsch.

Den Auftakt macht am Montag, 3. Dezember, die Musikschule Ostkreis Hannover, Marktstraße 6, Haupteingang Schulzentrum. Es folgen am Mittwoch, 5. Dezember die katholische Kirche an der Marienstraße 17, am Freitag, 7. Dezember, Maria Wrensch Birgit Hentrich, Strückenstraße 14, am Montag, 10. Dezember, die evangelisch-lutherische Kirche, Kirchstraße 5, am Mittwoch, 12. Dezember, „allerhand nUetzeliches“, Kirchstraße 2, am Freitag, 14. Dezember, das Familienhaus, Bodestraße 11a, und am Montag, 17. Dezember, die Mühle Amme, An der Stauwiese 3. Das Team der Landungsbrücke und der Diakonie beenden die Reihe am Mittwoch, 19. Dezember, am Alten Spritzenhaus, Nordmannstraße 15.

Ein leuchtender Stern im Fenster verkündet immer schon einige Tage zuvor den Ort des nächsten Kalendertags. Weil die Veranstaltungen nur bei schlechtem Wetter drinnen stattfinden, sollten Besucher sich warm anziehen und einen Becher für die warmen Getränke mitbringen, heißt es in der Einladung.

Von Antje Bismark