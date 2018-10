Uetze

Ein ungewöhnlicher Vorfall in der Nacht zu Donnerstag stellt die Polizei vor Rätsel. In der Webgartenstraße in Uetze ist der 48-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses um 1.40 Uhr von einem berstenden Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Auf der suche nach der Ursache ging der Mann durch sein Haus. Dabei entdeckte er, dass im ersten Obergeschoss eine Fensterscheibe zersplittert und das Fliegengitter eines darüberliegenden Fensters beschädigt war. Die Spuren deuten laut einer Polizeisprecherin daraufhin, dass die Schäden mutwillig mit einem Wurfgeschoss angerichtet wurden. Allerdings entdeckten die Beamten unter den Fenstern keine größeren Steine oder andere Dinge, die als Wurfgeschoss gedient haben könnten. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass mit einer Zwille geschossen wurde, so die Polizeisprecherin. Die Polizei sei sich nur sicher, dass es kein Einbruchsversuch war. Zudem ist ein fremdenfeindliches Hintergrund auszuschließen.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine. Der 48-Jährige hat laut Polizei in der Nacht niemanden in der Nähe seines Hauses gesehen. Möglicherweise gibt es aber Zeugen der Sachbeschädigung, diese bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 6267 in der Dienststelle zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer