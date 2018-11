Hänigsen

Wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt die Polizei Uetze jetzt gegen einen 53-Jährigen: Der Mann steht im Verdacht, am Montag gegen 18 Uhr zwei Feuerwerkskörper in Richtung seines 75 Jahre alten Nachbarn geworfen zu haben. Dieser lebt nach eigenen Angaben mit der Mutter des 53-Jährigen zusammen. Nach der Detonation habe er aufgrund der Lautstärke mehrere Minuten nicht mehr richtig hören können, gab der 75-Jährige an, der Anzeige erstattet hat. Weil die Hintergründe der Tat nach Aussage einer Polizeisprecherin noch im Dunkeln liegen, dauern die Ermittlungen an.

Von Antje Bismark