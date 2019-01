Uetze

Die Polizei hat in Uetze erneut Marihuana-Konsumenten aufgegriffen. Ein 19-Jähriger, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr, fiel den Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf der Nordmannstraße am Mittwoch um 23 Uhr auf. Bei seinem 20-jährigen Beifahrer fanden die Polizisten Konsumutensilien. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt.

Eine halbe Stunde später entdeckte die Streifenwagenbesatzung an der Kaiserstraße zwei 15-Jährige, die im Vorraum einer öffentlichen Einrichtung lagen. Die Beamten sprachen die Jugendlichen an, dabei stellten sie fest, dass diese im Besitz von Marihuana waren. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen, übergaben die 15-Jährigen ihren Eltern und leiteten Strafverfahren ein.

Erst am Abend des 27. Dezember hatte die Polizei in Katensen drei Jugendliche mit Marihuana erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle am selben Abend stoppten die Beamten in der Bentestraße in Uetze einen 20-jährigen Radfahrer, der ebenfalls Marihuana konsumiert hatte. Einen Tag zuvor hatte die Polizei im Hohen Weg einen 17-Jährigen beim Jointdrehen beobachtet.

Von Anette Wulf-Dettmer