Eltze

Einen Schmuckdieb sucht jetzt die Polizei – und setzt dabei auf die Hilfe von Zeugen. Denn bereits am Montag, 18. Februar, hatte der Unbekannte einen 79-Jährigen aus Eltze bestohlen. Allerdings wurde die Tat erst acht Tage später bekannt.

Der verwitwete Senior hatte nach Aussage eines Polizeisprechers mit Hilfe seiner Tochter eine Anzeige im Internet aufgegeben, dass er bei einer Haushaltsauflösung seine Möbel verkaufen wolle. Daraufhin meldete sich der Unbekannte, der den 79-Jährigen dann gegen 10 Uhr in dessen Haus Am Südfelde aufsuchte. Beide kamen ins Gespräch, dabei brachte der Interessent den Eltzer dazu, den Familienschmuck zu holen und zu zeigen. „In einem günstigen Moment nahm der Mann das Schmuckkästchen an sich und verließ fluchtartig das Haus mit den darin befindlichen Schmuckstücken“, teilte der Polizeisprecher mit. Seinen Angaben zufolge befanden sich darin mehrere Goldketten mit Anhängern, eine Brosche, die Eheringe und Modeschmuck. Der 79-Jährige gibt den Schaden mit 900 Euro.

Er beschreibt den Dieb als 28 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit normaler Statur. Bekleidet war der Täter mit einer mittelgrauen Jacke, Jeans und dunklen Halbschuhen. Seine schwarzen Haare trug er kurz geschnitten. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und indisches Aussehen, sein Deutsch war akzentfrei. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter mit einem Auto angereist war – er erklärte im Gespräch, dass er von auswärts komme.

Hinweise auf den Täter oder sein Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Telefon (05173) 6267 entgegen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark