Schwüblingsen/Hänigsen

Eine 55-jährige Hänigserin ist am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 125 zwischen dem Beerbusch und Schwüblingsen mit ihrem Auto verunglückt. Die Fahrerin war um 14 Uhr in Richtung Schwüblingsen unterwegs, als sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto geriet in den angrenzenden Graben, kollidierte dort mit einem Alleebaum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in die Lehrter Klinik gebracht. Sie hatte sich trotz des heftigen Unfalls nur leichtere Verletzungen zugezogen, sodass sie nach Angaben eines Polizeisprechers das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen konnte. Ihr Auto hat nach Angaben der Polizei allerdings nur noch Schrottwert.

Von Anette Wulf-Dettmer