Uetze

Ein Streit zwischen einem Paar ist am Mittwochnachmittag so eskaliert, dass sich ein 34-Jähriger wegen gefährlichen Angriffs in den Straßenverkehr verantworten muss. Der Mann befuhr gegen 13.10 Uhr die Uetzer Straße, in seinem Auto saß auch eine 30 Jahre alter Mitfahrerin. Sie griff ihm während der Fahrt ins Lenkrad, deshalb konnte der 34-Jährige seinen Wagen nicht mehr steuern. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Beide Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Die Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Während der Unfallaufnahme stellte sich die heraus, dass der Fahrer vor dem Unfall seine Beifahrerin geohrfeigt haben sollte. Außerdem bestand nach Aussage eines Polizeisprechers der Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Deshalb musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben, die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Von Antje Bismark