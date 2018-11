Uetze

Ein Vorfall, der sich am Sonnabend um 4.45 Uhr vor dem Farmers Inn in Uetze ereignete, gibt der Polizei Rätsel auf. Zwei 27-jährige Männer aus dem Landkreis Peine standen vor der Discothek, als ein Fahrzeug vorfuhr. Der Beifahrer stieg aus, schlug einem der beiden Männer ins Gesicht. Dann stieg auch der Fahrer aus und schlug dem Zweiten eine Flasche auf dem Kopf. Darauf stiegen die beiden wieder in ihr Auto und brausten davon. Als die alarmierte Polizei vor dem Musiklokal ankam, fand sie nur noch die beiden Opfer vor. Der Mann, der mit der Flasche attackiert worden war, wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen ambulant versorgt wurden. Sein Freund wurde nur leicht verletzt.

Die Hintergründe des Angriffs seien zurzeit noch völlig unklar, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittlungen würden fortgeführt. Allerdings könnten die Opfer die Täter nur sehr vage beschreiben. Auch das Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem die Angreifer vorfuhren, ist nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kastenwagen handeln. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Zeugen des Vorfalls und auf anderweitige Hinweise zu den Tätern. Die Beamten sind in Uetze unter Telefon (05173) 6267 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer