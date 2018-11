Uetze

Legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Film und Musical versprechen die Tenöre4you für ihr Konzert in der Agora des Schulzentrums Uetze. Auftreten werdern die Sänger Toni Di Napoli und Pietro Pato am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem „Volare“, „Titanic“, „Cats“, „Phantom der Oper“, „Marina“, „My Way“ und „Time to say Goodbye“.

Zwei Stimmwunder, die Herzen zum Schmelzen bringen – das versprechen die Veranstalter. Die beiden Sänger präsentieren in ihrem Konzert eine Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang im italienischen Stil. Songs und Lichtshow sollen den Konzertabend für die Zuhörer zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen, hoffen die Veranstalter.

Die Stimme von Toni Di Napoli gilt als facettenreich und virtuos. Mit Leichtigkeit wechselt er zwischen den Musikstilen. Solo-Auftritte hatte er bereits beim Film-Festival in Venedig und der Toscana-Operngala. Der Tenor war an Produktionen mit Künstlern wie Helmut Lotti beteiligt. Pietro Pato interpretiert nach Angaben der Veranstalter gefühlvoll und ausdrucksstark mit warmer Stimme Welthits der Popmusik. Gemeinsam haben die beiden Sänger ein neues Album aufgenommen.

Karten – sie kosten im Vorverkauf 19,50 Euro (21 Euro an der Abendkasse) – gibt es in Uetze bei Schüler & Asnet und im Famila-Markt sowie in Burgdorf im Ticketshop von HAZ und NP an der Marktstraße und bei Bleich Drucken und Stempeln. Sie können zudem online unter www.tenoere4you.de bestellt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer