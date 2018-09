Uetze

Die Badesaison im Freibad an der Bodestraße endet offizielle am Sonntag, 30. September, mit einem Spieletag für Familien. Doch bevor der Betrieb im Naturlebnisbad für dieses Jahr endgültig ruht, lädt die Freibadgenossenschaft zum Hundeschwimmen ein. Am Mittwoch, 3. Oktober, von 11 bis 16 Uhr gehört das Schwimmerbecken den Tieren. Herrchen und Frauen dürfen ebenfalls mit ins Wasser. Der Eintritt für dieses Badevergnügen kostet 50 Cent pro Pfote und Fuß. Zudem ist der Impfpass des Hundes mitzubringen.

In den vergangenen drei Jahren fand das Hundeschwimmen erst mehrere Wochen nach Saisonende statt. Denn zunächst musste das Wasser chlorfrei sein. Das ist seit dem Umbau zum Naturerlebnisbad in diesem Jahr anders: Das Wasser in den Becken wird gar nicht erst mit Chlor versetzt, sodass dem tierischen Badevergnügen direkt nach Saisonende nichts im Wege steht.

Von Anette Wulf-Dettmer