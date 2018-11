Dollbergen

Einen Schaden von etwa 1000 Euro haben Unbekannte verursacht, die zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 17.30 Uhr, einen weißen Ford an der Beifahrerseite beschädigt haben. Der Besitzer hatte das Fahrzeug in einem Carport an der Heinrich-Böll-Straße abgestellt. Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sollten sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus der Gemeinde Uetze finden Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark