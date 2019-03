Hänigsen

Einen Schaden von 1000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, verursacht: Er prallte – möglicherweise beim Rangieren im Bereich der Hofeinfahrt an der Henighuser Straße – gegen die Mauer am Pizza- und Dönerimbiss. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls eingedruckt und stark beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Wochenende mitteilte. Seinen Angaben zufolge entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Auto geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze melden.

Von Antje Bismark