Uetze Uetze - Volksbank lässt sich neue Filiale bauen Die Tage des zweigeschossigen Volksbankfiliale an der Nordstraße in Uetze sind gezählt. Ende September wird das 46 Jahre alte Gebäude abgerissen, um Platz für den ebenerdigen Neubau zu machen.

So soll das neue Volksbank-Gebäude in Uetze aussehen, das am alten Standort direkt neben dem alten Uetzer Friedhof mit seinen hohen Bäumen errichtet wird. Quelle: Baum-Unternehmensgruppe