Uetze

Montagnachmittag ist auf der Kreisstraße 125 ausgangs einer Linkskurve kurz hinter Schwüblingsen ein Auto der Markt Fiat von einer Windböe erfasst worden. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Die 31-jährige Fahrerin, die mit ihrem Auto in Richtung Hänigsen unterwegs war, wurde bei dem Aufprall laut Polizei leicht verletzt, ihr einjähriges Kind überstand den Unfall unverletzt. Der Schaden am Auto wird mit rund 3000 Euro angegeben.

Von Anette Wulf-Dettmer