Uetze

Das achtköpfige Vokalensemble Vox Spiritus gastiert am Sonnabend, 8. Dezember, in der Johannes-der Täufer-Kirche. Das Konzert unter der Überschrift „Gebor’n ist Gottes Söhnelein“ beginnt um 19 Uhr. Vox Spiritus singt Melodien von der Renaissance bis zur Gegenwart. Zum Repertoire gehören zum Beispiel Werke von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach und den King’s Singers.

Die Leidenschaft für den Gesang hat die acht Musikstudenten aus ganz Deutschland zusammengeführt. Einer von ihnen ist der junge Uetzer Musiker Leon-Maurice Teichert. Deshalb gibt das Vokalensemble in Uetze ein Gastspiel. Teichert wuchs zunächst in Uetze auf, machte dann sein Abitur am Landesmusikgymnasium in Wernigerode und studiert heute in Hannover Musik. Früher sang er unter anderem im Knabenchor Hannover.

Der Eintrit zum Konzert in der Johannes-der-Täufer-Kirche ist frei. Die Sänger bitten nach ihrem Auftritt um eine Spende.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller