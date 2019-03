A7-Sanierung: In der Gemeinde wird es wieder laut

Wedemark Wedemark - A7-Sanierung: In der Gemeinde wird es wieder laut Es geht wieder los: Die weitere Sanierung der Autobahn 7 wird erneut in Angriff genommen. Die Wedemärker Verwaltung fordert, die Belastung für Anlieger so gering wie möglich zu halten. Etwa mit einem Tempolimit.

So wie in Meitze im vergangenen Jahr soll es nach dem Willen der Gemeinde Wedemark jetzt auch in Berkhof ein Tempolimit während der Sanierung der Autobahn 7 geben. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)