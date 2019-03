Bissendorf-Wietze/Brelingen/Elze/Meitze

Unter anderem Bissendorf, Mellendorf, Wennebostel, Resse und Hellendorf waren die Bürger schon fleißig und haben Unrat eingesammelt. Am Wochenende starten Aktionen in Bissendorf-Wietze und Brelingen.

In Bissendorf-Wietze lädt der Ortsrat am Sonnabend, 23. März, ab 10 Uhr zum gemeinsamen Müllsammeln im Ort ein. Die Helfer treffen sich um 10 Uhr an der Christophoruskirche, Christophorus Kirchweg 1, und ziehen von dort durch die Straßen. Ab 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Grillen. Ortsbürgermeister Daniel Leide bittet die Helfer Handschuhe und Warnwesten mitzubringen.

Zeitgleich nehmen die Bürger auch in Brelingen Greifer, Eimer und Müllsäcke in die Hand. Dort rufen der Ortsrat und die Ortsfeuerwehr Brelingen unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ zum Reinigen der Straßenränder und Felder auf – und suchen weitere Unterstützer, um die Landschaft etwas sauberer zu machen. Die Helfer – Erwachsene und Kinder sind willkommen – treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Twegten 18. Nach getaner Arbeit lädt der Ortsrat alle Teilnehmer zu einem Imbiss ein.

Aktionen auch in Elze und Meitze

Auch in Elze und Meitze sind die Bürger am Sonnabend, 23. März, aktiv. Die Helfer treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Elze. Zur gleichen Uhrzeit startet die Aktion auch in Meitze.

Von Julia Polley