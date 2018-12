Abbensen

Böse Überraschung für einen Besitzer eines VW Transporters: Ein unbekannter Autofahrer ist mit seinem Wagen am Dienstag zwischen 18.10 und 20.20 Uhr gegen den linken Außenspiegel gefahren und hat diesen dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Bulli des 32-Jährigen war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand an der Alten Zollstraße in Abbensen geparkt. Ein Anwohner hat die Beschädigung festgestellt und den Autobesitzer informiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten Zeugen, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

