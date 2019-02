Amtshaus in Bissendorf: Bauarbeiten dauern an

Wedemark Wedemark - Amtshaus in Bissendorf: Bauarbeiten dauern an Die Arbeiten am historischen Amtshaus in Bissendorf verzögern sich weiter. Derzeit geht die Gemeinde von einer Eröffnung im Frühsommer aus – mehr als ein Jahr später, als ursprünglich geplant.

Ein Bauzaun steht rund um das Amtshaus: Die Sanierungsarbeiten im und an dem Jahrhunderte alten Gebäude in Bissendorf dauern weiter an. Quelle: Sven Warnecke