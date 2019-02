Wedemark Wedemark - Amtshaus: Kosten für Sanierung steigen erneut um 500.000 Euro Die Arbeiten am historischen Amtshaus in Bissendorf verzögern sich und auch die Kosten steigen weiter. Derzeit geht die Gemeinde von einer Eröffnung im Frühsommer aus – mehr als ein Jahr später, als ursprünglich geplant.

Ein Bauzaun steht rund um das Amtshaus: Die Sanierungsarbeiten im und an dem Jahrhunderte alten Gebäude in Bissendorf dauern weiter an. Quelle: Sven Warnecke