Bissendorf

Wie hoch die Beute ist, wird noch ermittelt. Klar ist jedoch, dass allein der Weg der Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Oertzeweg mit rund 3000 Euro zu Buche schlagen wird. Die Einbrecher hatten zwischen 13.40 Uhr und 19.05 Uhr zunächst versucht die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe der Tür einfach ein. Im Haus durchsuchten die Eindringlinge alle Räume.

So weit kamen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Sonnabend in Bissendorf an der Straße Auf der Haube nicht: Dort versuchten sie zunächst mit einer Brechstange die Eingangstür eines Bürogebäudes aufzuhebeln. Nachdem sie daran gescheitert waren, versuchten sie sich an einem rückwärtig gelegenen Fenster, jedoch auch dieses misslang. Allein die beiden Versuche hinterließen einen Schaden von rund 1000 Euro.

Wer Hinweise zu den Taten hat, erreicht die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander