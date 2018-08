Brelingen

Ein neuer Wohnort bedeutet für junge Paare oft eine Umstellung der Lebensgewohnheiten. Man sucht einen neuen Hausarzt, einen neuen Arbeitsplatz, neue Freunde. Steffi Sklarek zum Beispiel ist vor einem Jahr vom hippen Berlin ins ländliche Brelingen gezogen. Statt Szene-Spezialisten und Straßenbahn trifft man in der Wedemark am Sportplatz des 1. FC Brelingen eher Fußballer und Pferde. Und doch scheint der 37-Jährigen der Verein schon jetzt besonders wichtig zu sein. „Wir erleben hier eine große Gemeinschaft. In Berlin war es dann doch oft sehr anonym“, sagt Sklarek. Darum hat sie gern zugesagt, am Wochenende ihren gemeinsam genutzten Gymnastikraum im ersten Stock des Vereinsheims ehrenamtlich zu renovieren. Body Styling heißt der Kurs, den sie hier regelmäßig besucht. „Und natürlich streichen wir hier. Hier steckt doch unser Schweiß in den Wänden“, sagt Kurskollegin Eva Treiß mit einem Lachen. „Wir wollen uns hier schließlich auch wohlfühlen.“

Zur Galerie Mit Pinsel, Folie und Farbe: das war der „Sommereinsatz“ beim 1. FC Brelingen.

Katrin Freund hört solche Sätze gern. Die 38-Jährige ist im Vereinsvorstand aktiv, koordiniert den Arbeitseinsatz und wuselt immer wieder zwischen Farbe, Pinseln und Abdeckfolie hin und her. Sie war es auch, die an die Initiative „Sommereinsatz“ geschrieben hatte. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover fördern kleine Vereine bei handwerklichen Arbeiten. Freund hatte in der Bewerbung von vielen Helfern und der Aussicht auf mehr Sportangebote im renovierten Raum berichtet. Der 1. FC Brelingen bekam daraufhin den Zuschlag und finanzierte die Materialien. „Die Renovierung machen wir selbst“, sagt Freund nicht ohne Stolz.

Der Raum im ersten Stock des Vereinsheim wird derzeit vielfältig genutzt: Step Aerobic, Tai Chi, Tanz und diverse weitere Angebote nutzen insgesamt 650 Vereinsmitglieder. Zwischen den Farbeimern lagern entsprechend diverse Gymnastikbälle und Hanteln. An den gestrichenen Wänden sollen später Gymnastikmatten aufgehängt werden. Dazu werden Fußleisten gestrichen und neue Ablageflächen geschaffen. Die Helfer-Teams arbeiten dazu in mehreren Schichten. Der Einsatz ist offensichtlich anstrengend. Immer wieder atmen sie tief durch und werfen einen Blick durch die Fenster auf die Fußballer, die auf dem Sportplatz kicken. „Dieser Verein ist unfassbar familiär“, sagt der Trainer der Frauenfußballmannschaft, Marcus Keitsch. „Darum ist es die Mühe wert.“

Das ist der „Sommereinsatz“ Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddelecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen „Sommereinsatz“ bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal aber so viel ausmachen. Das Geld für die Ein-Tages-Aktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner, gemütlicher und einladender zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Von Jan Sedelies