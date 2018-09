Elze

Wegen einer defekten Heizungsanlage fällt der Unterricht am Dienstag an der Grundschule Elze aus. Eine Betreuung der Kinder ist dort aber in allen Fällen gewährleistet, heißt es weiter. Wie lange es dauert, bis die Heizung in der Einrichtung an der Wasserwerkstraße wieder in Betrieb gehen kann, steht aktuell noch nicht fest und wird geprüft. Auch die Gründe für den technischen Defekt müssen erst noch gesucht werden. Die Reparaturarbeiten laufen bereits.

Von Sven Warnecke