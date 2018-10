Brelingen

Der Weg in die Brelinger Kirche fällt Besuchern jetzt noch leichter: Denn schmiedeeiserne Geländer helfen vor allem denen, die über den Haupteingang in die Kirche gelangen und auf der Treppe oder auf der barrierefreien schrägen Ebene Halt suchen. Aber auch in der Kirche gibt es jetzt ein Geländer für die zwei Stufen zum Altarraum.

Mit dem Auftrag an den in Brelingen ansässigen Schmied und Metallgestalter Jan Gerd Rhenius hat der Kirchenvorstand zwei Anregungen aufgegriffen, die unabhängig voneinander an das Gremium herangetragen worden waren. So hatte ein früheres Kirchenvorstandsmitglied schriftlich die Installation des Geländers in der Kirche angeregt. Den Handlauf an der schrägen Ebene vor dem Kircheneingang regte die Besucherin einer öffentlichen Kirchenvorstandssitzung in Oegenbostel an. Ein altes Holzgeländer an der Außentreppe wurde bei dieser Gelegenheit ebenfalls durch ein schmiedeeisernes ersetzt.

Schmied Jan Gerd Rhenius hat den Handlauf in traditioneller handwerklicher Schmiedearbeit hergestellt . Quelle: Privat/Bernstorf

Rhenius stimmte die Gestaltung mit dem Bauausschuss des Kirchenvorstandes ab. Das mehrere Meter lange Geländer an der Fassade ist eine traditionelle handwerkliche Schmiedearbeit aus massivem Stahl. Dabei verzichtete der Schmied auf das Schweißen und Schrauben, sondern verzinkte vielmehr die Stahlteile und lackierte sie anschließend schwarz.

Von Friedrich Bernstorf