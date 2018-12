Wedemark

Auch an Weihnachten gehören für viele frische Brötchen zu einem guten Frühstück dazu. Doch diese sind häufig gar nicht so einfach zu finden, denn viele Betriebe schließen über die Feiertage. Welche Bäcker in der Wedemark an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen geöffnet haben, lesen Sie in unserer Übersicht:

Heiligabend: Vatter, Scherenbosteler Straße 18, 6.30 bis 12 Uhr; Vatter-Café Mellendorf, Wedemarkstraße 46, 6.30 bis 12 Uhr; Bosselmann in der Famila Filiale, Wedemarkstraße 96, 8 bis 14 Uhr; Meitserbäckerei Steineke, Wasserwerkstraße 4, 6.30 bis 14 Uhr; Bäckerei Springhetti, Wasserwerkstraße 38, 6 bis 13.30 Uhr;

Am 25. und 26. Dezember haben die oben genannten Bäcker geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten über die Feiertage mitteilen.

Von Leonie Oldhafer