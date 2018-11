Brelingen

Die Polizei sucht Unbekannte, die bei einem Einbruch in Brelingen zwei teure BMW erbeutet haben. Die Täter waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus an der Straße Wienshop eingestiegen.

Wie eine Sprecherin der Polizei Hannover mitteilte, hatten die Bewohner am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr den Einbruch in ihr Haus bemerkt. Die Täter hatten zunächst die Terrassentür aufgehebelt. Sie entwendeten anschließend zwei Designerhandtaschen mit Geld, eine hochwertige Uhr und die Schlüssel für die beiden grauen BMW X5, die auf dem Hof vor dem Gebäude standen. Nach Polizeiangaben flüchteten die Unbekannten mit den beiden Autos. Die hochwertigen Fahrzeuge waren zuletzt am Dienstag gegen 23.30 Uhr gesehen worden. Die Ermittler beziffern den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555.

Von Sven Warnecke