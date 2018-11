Wedemark Resse - Für Resse ist eine Ärztin gefunden In Resse ist dank Eigeninitiative bereits viel Infrastruktur aus dem Boden gestampft worden. Nun ist die teils spektakuläre Suche nach einem Arzt für das 2600 Einwohner zählende Dorf erfolgreich gewesen.

Dr. Michaela Wesemann (vorn rechts) ist die künftige Allgemeinmedizinerin in Resse. Den Vertrag im Mooriz unterschreibt Dr. Vitali Regan, der mit seiner Praxis in Schwarmstedt das Wagnis der Ansiedlung auch in Resse übernimmt. Gerd Kaufmann vom Verein BfR (vorn links) lässt den Vertrag unterschreiben. Christine Krefeld (dahinter von links), Bürgermeister Helge Zychlinski, Renate Kolb und Ortsbürgermeister Jochen Pardey sind froh über den Neubeginn im Ärztehaus. Quelle: Ursula Kallenbach