Elze

Seinen Wagen kann ein 25-Jähriger nicht mehr fahren. Am Mittwoch kontrollierten Polizisten den Mann um 8.20 Uhr am Uferweg in Elze, den der 25-Jährige mit seinem Auto befuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste deshalb seine Autoschlüssel abgeben.

Von jsp