Elze

Schmuck haben Unbekannte am Dienstag zwischen 14.20 und 20.15 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Straße Zum Hellbruch in Elze erbeutet. Die Täter hebelten die Terrassetür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumen. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut.

Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley