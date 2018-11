Elze/Scherenbostel

Schreck in den Abendstunden für die Bewohner eines Hauses in der Straße Moorhestern in Elze: Während sie sich am Sonnabend im Wohnzimmer aufhielten, durchsuchten unbekannte Täter das Schlafzimmer. Zwischen 20 und 21.45 Uhr gelang es ihnen die Terrassentür aufzuhebeln und in den Raum zu kommen. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld der Hausbewohner. Anschließend flohen sie unbemerkt. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.

Ebenfalls am Sonnabend stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Distelkamp in Wiechendorf ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und hebelten zwischen 18.30 und 19.50 Uhr die Terrassentür auf. Sie durchsuchten alle Räume des Hauses. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley