Brelingen

Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitag, 5. Oktober, etwa 17 Uhr und letzten Sonntag gegen 11.30 Uhr in ein Wohnhaus in Brelingen eingedrungen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter ein Küchenfenster des Gebäudes an der Osterfeldstraße aufgehebelt, um in die Räume einzusteigen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Zimmer. Über die Art der Beute konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke