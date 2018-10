Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Donnerstag zwischen 7 und etwa 19.35 Uhr in ein Wohnhaus in Bissendorf gewaltsam eingedrungen sind. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hebelten die Einbrecher an dem Einfamilienhaus an der Allensteiner Straße sowohl ein Kellerfenster wie auch ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Zimmer. Ob und was entwendet worden ist, stand nach Angaben des Ermittlers am Freitag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke