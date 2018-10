Bennemühlen

Nach einem versuchten Einbruchdiebstahl hat die Polizei einen 50 Jahre alten Mann aus Hannover am Bahnhof Bennemühlen festnehmen können. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gelang das aber nur dank der couragierten Hilfe eines 64 Jahre alten Anwohners. Der hatte am Montag gegen 1.15 Uhr das Klirren von Scheiben gehört. Als der Bewohner nachschaute, entdeckte er neben dem ehemaligen Bahnhofsgebäude einen Unbekannten – zudem auch eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss. Er alarmierte die Polizei und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest, berichtete Bebensee am Dienstag weiter.

In der anschließenden Vernehmung gab der 50 Jahre alte Mann Bebensees Angaben zufolge an, in der S-Bahn von Hildesheim nach Hannover eingeschlafen zu sein. Erst in Bennemühlen sei er wieder aufgewacht. „Da er in den nächsten Stunden keine Möglichkeit gehabt habe, nach Hannover zurückzukehren habe er eine Schlafmöglichkeit gesucht und deshalb die Scheibe eingeschlagen“, teilte der Ermittler weiter aus der Vernehmung mit. Nach dem polizeilichen Verhör durfte der Hannoveraner die Wache wieder verlassen.

Von Sven Warnecke