Hellendorf

In der Wedemark werden seit geraumer Zeit immer wieder Tiere gestohlen. Mal sind es Puten oder Schweine, aber auch Rinder sind vor den Dieben nicht sicher. Nach dem Diebstahl wird die Beute meist noch in Tatortnähe geschlachtet. Nun sucht die Polizei einen Unbekannten, der bereits am Montag kurz nach Mitternacht gegen 0.30 Uhr aus einem frei zugänglichen Angelteich eines Zuchtbetriebs an der Meitzer Straße in Hellendorf Fische geholt und entwendet hat.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wurde die Tat erst am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Seinen Angaben zufolge hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Unbekannte mit einem mitgebrachten Netz aus dem Teich die Fische zog. „Dabei dürfte es sich um Forellen und Seiblinge gehandelt haben“, teilte Bebensee am Freitag mit. Mit seiner Beute stieg der Mann – es soll sich um einen Osteuropäer gehandelt haben –in ein weißes Auto und fuhr weg.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke