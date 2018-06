„Das hat mich wirklich gewundert, was hier alles gekauft wird“, berichtet Organisatorin Dagmar Bormann hörbar erfreut über die guten Geschäfte beim Flohmarkt im und um das Mellendorfer Eisstadion. Nach dem Verbot von gewerblichen Verkaufsveranstaltungen an Sonntagen hatte sich der Eissport-Club (ESC) Wedemark vorgenommen, für Ersatz zu sorgen. „Das war doch schade um die Sonntags-Flohmärkte“, sagt Bormann. Sie hätten ja nicht nur dem Kaufen und Verkaufen gedient, sondern seien auch Treffpunkte gewesen.

Zur Galerie Im Mellendorfer Eisstadion und auf 26 Meitzer Höfen können Besucher jede Menge Flohmarktartikel erwerben.

Der Versuch hat geklappt: Fast 70 Stände bieten in und vor der Eishalle alle nur erdenklichen Waren an – aber ausschließlich gebrauchte Sachen. Die Verkäufer kommen überwiegend aus der Wedemark, aber auch aus Hannover, Celle oder Schwarmstedt sind einige angereist. Viel Raum nehmen Bekleidung, Bücher und Spielzeug ein. Überdies sind Sportartikel vom Tennisball bis zum Eishockeyschläger im Angebot. Die verkauft unter anderen Ralph Stenger, Nachwuchstrainer sowohl für die Scorpions als auch für die Indians. Nach zwei Stunden hatte er schon Schläger, Handschuhe, Helme und Torwart-Ausrüstung an den Mann gebracht. „Das läuft gut hier“, hält Stenger fest.

Gute Chancen auf eine Wiederholung

Susanne und Klaus Timm aus der Wedemark sind mit ihrem Absatz auch zufrieden. Sie bieten an ihrem Stand viel Kleidung an (“Was nicht mehr passt, muss raus!“), aber auch Bücher, Spiele und Hausrat. Sie hätten durchaus schon einiges verkauft, berichten sie zur Mittagszeit. „Das läppert sich“, sagt Susanne Timm. Silke Krause aus Wennebostel ist als Käuferin gekommen, tauscht sich aber erstmal mit den Timms über den Inhalt verschiedener Bücher aus – das Gespräch gehört eben auch zum Flohmarktbesuch. Krause hat für ihren dreieinhalbjährigen Enkel Spielzeug gesucht und ist fündig geworden: Ein Playmobil-Bauernhof und eine Robbe, über die man Ringe werfen kann, stecken in ihrer Einkaufstasche.

Dagmar Bormann ist mit dem Verlauf des ersten vom ESC veranstalteten Flohmarkts sehr zufrieden. „Ich bin positiv überrascht“, sagt sie. Nach ihrer Schätzung waren Besucherzahl und Umsätze sogar höher als bei den früheren gewerblichen Märkten. Jedenfalls hat die Resonanz sie ermutigt, im kommenden Jahr eine Wiederholung zu wagen.

Meitze verhökert seine Schätze

Barbara Sander präsentiert auf ihrem Hof in Meitze ein breite Flohmarktangebot. Quelle: Thomas Böger Zur Galerie

In Meitze sind an diesem Sonntag gefühlt auf jedem zweiten Grundstück Tische aufgebaut, die sich unter ihrer Last biegen: Von der Stereoanlage bis zum Katzenkorb, vom Gemälde bis zur Bettwäsche aus altem Leinen – es gibt fast nichts, was es nicht gibt, bei den 26 Anbietern des Dorfes. Natürlich sind auch die Flohmarktklassiker Kleider, Bücher und Spielzeug im Überfluss zu haben.

Und der Zuspruch ist groß. Nicole Beuermann ist schon eine ganze Menge losgeworden: Toaster, Kaffeemaschine, Stereoanlage und sogar Autoreifen. Auch ihr Sohn Falk hat bereits eine Stunde nach Eröffnung mehrere Modellautos, zwei große Kisten mit Lego und sogar Musikinstrumente an den Mann gebracht. Und Claudia Engel hat mit ihrem Mann Willy auf dem Hof Luessmann für gerade einmal 5 Euro etwas ziemlich Schräges erstanden: Geschredderte Banknoten im (ehemaligen) Wert von 50.000 Euro, eingeschweißt und mit einem Zertifikat der Bundesbank versehen.

Claudia und Willy Engel haben geschredderte Banknoten erstanden. Quelle: Thomas Böger Zur Galerie

Von Thomas Böger