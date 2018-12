Gailhof

Nach einer Schlägerei zwischen zwei Lastwagenfahrern ermittelt nun die Polizei Wedemark gegen die beiden Beteiligten wegen Körperverletzung. Warum die beiden Trucker am Sonnabend gegen 23.05 Uhr auf dem Rasthof-Gelände am Hessenweg in Gailhof in Streit gerieten, steht derzeit noch nicht fest. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats in Mellendorf prügelten die beiden 34 und 58 Jahre alten Männer auf dem Parkplatz der Anlage mit Fäusten aufeinander ein. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

Von Sven Warnecke