Resse

Drei Ortsfeuerwehren aus Resse, Negenborn und Abbensen sind am Mittwochabend zum Torfweg in Resse ausgerückt. Der Einsatz ließ nach Alarmierung der Leitstelle in Hannover zu dem Brand einer Heizung in einem Haus eine erhebliche Gefährdung in dem kleinen Wohngebiet befürchten. Zumal auch dieser Tag ein heißer war. Die Feuerwehrkräfte sperrten sofort die Kreisstraße 102 rund um den Einsatzort am Torfweg für den Verkehr, um genügend Fläche für die Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Wieder einmal mussten sich die ehrenamtlichen Aktiven damit auseinandersetzen, dass Autofahrer oft wenig Akzeptanz für unfreiwillige Pausen oder Umleitungen bei solchen Ereignissen aufbringen. Manche verhandelten mit den Aktiven, sie durchzulassen, andere stellten die Fahrzeuge ab und warteten.

Für den Einsatz muss der Verkehr auf der K 102 warten. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Einsatzkräfte hatten die Situation im Keller des Einfamilienhauses schnell unter Kontrolle. „Ein Pelletvorrat und einige Feststoffe sind in Brand geraten“, berichtete Feuerwehrsprecher Carsten Bohlmann noch vor Ort. Anschließend wurden die Räume entlüftet. Und die Aktiven hatten nach dem Einsatz dann doch noch einen Feierabend.

Von Ursula Kallenbach