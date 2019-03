Wedemark

In der Wedemark gibt drei verschiedene Orte, an denen Brautpaare standesamtlich heiraten können. Hier finden Sie eine Übersicht für die Gemeinde:

Amtshaus in Bissendorf

Das denkmalgeschützte Gebäude am Markt in Bissendorf wird derzeit saniert. Bis zum Abschluss der Arbeiten an dem Fachwerkhaus steht das Trauzimmer nicht zur Verfügung. Im Amtshaus fällt für die Heirat keine zusätzliche Gebühr an.

Trauzimmer im Bürgerhaus

Aufgrund der Bauarbeiten im Amtshaus bietet das Standesamt Trauungen im provisorischen Trauzimmer im Bürgerhaus an. im ersten Obergeschoss finden Paare mit bis zu 30 Gästen Platz. Für die Hochzeitsgesellschaft fallen keine Zusatzkosten an.

Bürgersaal im Bürgerhaus

Paare, die ihre Hochzeiten mit mehr Gästen feiern, können sich im Bürgersaal in Bissendorf trauen lassen. Ohne die Nutzung des Flügels fallen 200 Euro Gebühr an. Wer den Flügel dazu bucht, zahlt 250 Euro.

Hochzeit im Kavaliershaus

„Omas gute Stube“ oder der Gewölbekeller: Im historischen Kavaliershaus in Bissendorf, in dem das Wedemärker Heimatmuseum beheimatet ist, können Paare zwischen zwei Räumen für ihre Hochzeit entscheiden. Im Gewölbekeller findet das Brautpaar mit bis zu zwölf Menschen Platz. In „Omas guter Stube“ können zehn Gäste bei der Hochzeit dabei sein. Das Standesamt berechnet eine Zusatzgebühr in Höhe von 80 Euro für die Heirat.

Hochzeiten sind montags bis freitags sowie an einigen Sonnabenden möglich. Genaue Termine sollten Paare telefonisch beim Standesamt der Gemeinde erfragen. An den Sonnabenden fällt eine Zusatzgebühr in Höhe von 80 Euro für eine Heirat ein.

Auf alle Preise wird noch die Mehrwertsteuer drauf gerechnet.

Kontakt zum Standesamt

Standesamt Wedemark, Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf. Grundsätzlich werden Bürger gebeten, vor ihrem Besuch im Standesamt telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Verwaltungsmitarbeiter sind dafür unter (05130) 581383, (05130) 581382 oder (05130) 581386 erreichbar. Per E-Mail an standesamt@wedemark.de können Wedemärker weitere Fragen stellen.

